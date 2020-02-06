«Торонто» обновил клубный рекорд по победной серии
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» одержал 12-ю победу подряд, выиграв матч регулярного чемпионата с «Индианой Пэйсерс». «Торонто» на своей площадке обыграл «Индиану» со счётом 119:118.
«Рэпторс», выиграв 12-й матч подряд, обновили клубный рекорд. У канадского клуба есть две победные серии по 11 матчей: в январе 2016 года и с февраля по март 2018 года.
В сезоне-2019/2020 «Торонто» сыграл 51 матч в регулярном чемпионате, одержав в них 37 побед и потерпев 14 поражений. «Рэпторс» занимают вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, уступая лишь «Милуоки Бакс».
Напомним, «Торонто» — действующий чемпион НБА. В финале сезона-2018/2019 «Рэпторс» со счётом 4-2 обыграли «Голден Стэйт Уорриорз».
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