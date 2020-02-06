Кущенко назвал Единую лигу ВТБ лучшим чемпионатом в Европе

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что считает чемпионат лучшим в Европе, и объяснил, почему.
«Соглашусь с Евгением Пашутиным, который сказал, что у нас лучший баскетбольный чемпионат в Европе прямо сейчас. Один тур меняет и перекраивает таблицу сверху донизу.
Если говорить о причинах, то их очень много. Во-первых, из-за глобальной перестройки состава в ЦСКА их лидерство уже не такое явное. Соперники это чувствуют и делают всё возможное, чтобы оказаться выше «армейцев». Что и показывает уверенное лидерство «Химок», которые без пяти минут чемпионы регулярки.
«Локо» обрёл стабильность после прихода Пашутина и находится совсем недалеко от «армейцев». УНИКС покусывает то одного, то другого гранда и наверняка вновь будет бороться за попадание в финал.
Разочаровывает только «Зенит». Они не поняли того ритма, в который попали. Огромное количество матчей в Евролиге бьёт по их показателям в Единой лиге. Команде не хватает стабильности, они проигрывают «Астане», дважды «Калеву»… И эти осечки фаворита подпитывают команды из нижней части таблицы, которые в этом году заметно прибавили», — цитируют Кущенко «Известия».
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