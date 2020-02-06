Моня и Хайнс получили особые уайлд-кард на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ

Форвард «Химок» Сергей Моня и центровой ЦСКА Кайл Хайнс получили так называемые Legend card на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба турнира.
Сообщается, что эти особые уайлд-кард получают «легендарные игроки, благодаря своему профессионализму и лидерским качествам ставшие примером для подражания на площадке и за её пределами». Моня сыграет за сборную «Звёзд России», а Хайнс — за команду «Звёзд мира».
«Матч звёзд — это не только шоу, но и отличная возможность для лиги отметить баскетболистов, которые уже стали для всех легендами, но при этом продолжают играть на самом высоком уровне.
В этом году мы вводим специальные Legend card в составе звёздных команд. Сергей Моня и Кайл Хайнс — два капитана своих клубов — выигрывали чемпионство лиги, провели на двоих более 400 матчей в истории чемпионата и благодаря своим достижениям и профессиональному отношению к делу являются настоящим примером для молодых игроков. Они заслуживают быть частью Матча всех звёзд», — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.
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