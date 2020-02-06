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Никола Миротич — MVP 23-го тура Евролиги

Никола Миротич — MVP 23-го тура Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Форвард испанской «Барселоны» Никола Миротич стал самым ценным игроком 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. В матче с «Валенсией» Никола Миротич собрал коллекцию из 26 очков и 7 подборов. Рейтинг эффективности баскетболиста — 32. Его усилия помогли команде из Каталонии одержать победу со счётом 77:76.

После этой победы «Барселона» вышла на второе место в таблице регулярного чемпионата Евролиги. После 23 туров в активе «Барселоны» 17 побед и шесть поражений. Лидировать в турнирной таблице продолжает «Анадолу Эфес» с 20 победами в активе при трёх поражениях.

У Николы Миротича это второе звание MVP в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги.

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