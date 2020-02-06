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Баскетбольный агент Леон Роуз станет новым президентом «Нью-Йорк Никс»

Баскетбольный агент Леон Роуз станет новым президентом «Нью-Йорк Никс»
Баскетбол / НБА 0

«Нью-Йорк Никс» близок к тому, чтобы заключить контракт с агентом Леоном Роузом, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания в «Твиттере». Роуз должен взять на себя обязанности президента по баскетбольным операциям.

Роуз является агентом таких известных игроков НБА, как Девин Букер, Кайл Кузма и Карл-Энтони Таунс.

Напомним, ранее в отставку с поста президента «Нью-Йорк Никс» был отправлен Стив Миллс.

В настоящий момент «Никс» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции После 51 матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации баскетболисты «Нью-Йорка» одержали 15 побед и потерпели 36 поражений. В последнем матче «Никс» на выезде встречались с «Кливленд Кавальерс» и одержали победу в овертайме со счётом 139:134.

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