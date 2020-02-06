Баскетбольный агент Леон Роуз станет новым президентом «Нью-Йорк Никс»

«Нью-Йорк Никс» близок к тому, чтобы заключить контракт с агентом Леоном Роузом, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания в «Твиттере». Роуз должен взять на себя обязанности президента по баскетбольным операциям.
Роуз является агентом таких известных игроков НБА, как Девин Букер, Кайл Кузма и Карл-Энтони Таунс.
Напомним, ранее в отставку с поста президента «Нью-Йорк Никс» был отправлен Стив Миллс.
В настоящий момент «Никс» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции После 51 матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации баскетболисты «Нью-Йорка» одержали 15 побед и потерпели 36 поражений. В последнем матче «Никс» на выезде встречались с «Кливленд Кавальерс» и одержали победу в овертайме со счётом 139:134.
- 6 февраля 2020
-
20:03
-
18:03
-
17:26
-
15:10
-
13:40
-
12:11
-
11:13
-
10:18
-
09:30
-
09:19
-
09:13
-
08:57
-
08:17
-
08:02
-
07:34
-
05:48
-
02:28
-
00:46
-
00:34
-
00:11
- 5 февраля 2020
-
23:01
-
21:06
-
20:49
-
20:21
-
19:10
-
16:45
-
15:00
-
13:30
-
12:40
-
11:30
-
10:22
-
09:30
-
09:08
-
09:00
-
08:30