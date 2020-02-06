Плаза: «Панатинаикос» будет играть с удвоенной энергией
Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с греческим «Панатинаикосом».
«Это сложная ситуация, когда тебе приходится играть матч Евролиги и через 48 часов — снова матч Евролиги. Даже если у тебя в распоряжении есть целый состав, я уже не говорю о травмированных. Есть статистика, которая говорит, что во вторых матчах ты уже не можешь играть на 100% своих возможностей.
«Пао» проиграл в предыдущем матче тоже, поэтому будет играть с удвоенной энергией. У соперника есть отличный распасовщик, отличный тренер, прекрасный состав и домашние трибуны, но мы хотим показать все, что умеем», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт санкт-петербургской команды.
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