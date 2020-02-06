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Маркус Моррис и Айзея Томас перешли в «Клипперс»

Маркус Моррис и Айзея Томас перешли в «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0

«Лос-Анджелес Клипперс», «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Йорк Никс» провели большой трёхсторонний обмен, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

«Клипперс» усилили позиции тяжёлого форварда и разыгрывающего защитника. К калифорнийцам присоединились Маркус Моррис и Айзея Томас. «Вашингтон» в результате сделки получит Джерома Робинсона. «Нью-Йорк Никс» усилился Мо Харклессом, также «Никс» достался ещё один драфт-пик первого раунда.

Маркус Моррис в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 43 матчах, набирая в них 19,6 очка, собирая 5,4 подбора и совершая 1,4 передачи. Айзея Томас в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 40 матчах, набирая в них 12,2 очка, собирая 1,7 подбора и совершая 3,7 передачи в среднем.

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