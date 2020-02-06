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ЦСКА проиграл «Олимпиакосу», набрав в третьей четверти лишь 4 очка

ЦСКА проиграл «Олимпиакосу», набрав в третьей четверти лишь 4 очка
Баскетбол / Евролига 0

В Пиреях завершился матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Олимпиакос» принимал ЦСКА.

Хозяева уверенно начали встречу и уже после первой четверти вели с разницей в пять баллов — 20:15. Во второй десятиминутке «армейцы» отыгрались и даже вышли вперёд — 34:33.

Но после большого перерыва ЦСКА выдал кошмарный отрезок. За всю третью четверть подопечные Итудиса набрали только 4 очка, отпустив «Олимпиакос» в отрыв — 38:54. В заключительные десять минут матча москвичи пытались что-то изменить, но всё же не сумели избежать поражения — 59:72.

Самым результативным в составе победителей стал Костас Папаниколау, набравший 19 очков. У ЦСКА 20 очков на счету Майка Джеймса ещё 11 баллов — в активе Никиты Курбанова. Остальные баскетболисты набрали 7 и менее очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 24-й тур
06 февраля 2020, четверг. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
72 : 59
ЦСКА
Москва, Россия
Олимпиакос: Папаниколау - 19, Рабит - 13, Милутинов - 11, Пол - 11, Болдуин - 8, Кониарис - 5, Эллис - 3, Везенков - 2, Nikolaidis, Принтезис
ЦСКА: Джеймс - 20, Хиллиард - 11, Боломбой - 7, Куфос - 4, Бейкер - 3, Курбанов - 3, Стрелниекс - 3, Фойгтман - 3, Хайнс - 3, Сент-Рос - 2, Антонов, Хаккетт
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