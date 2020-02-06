ЦСКА проиграл «Олимпиакосу», набрав в третьей четверти лишь 4 очка

В Пиреях завершился матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Олимпиакос» принимал ЦСКА.

Хозяева уверенно начали встречу и уже после первой четверти вели с разницей в пять баллов — 20:15. Во второй десятиминутке «армейцы» отыгрались и даже вышли вперёд — 34:33.

Но после большого перерыва ЦСКА выдал кошмарный отрезок. За всю третью четверть подопечные Итудиса набрали только 4 очка, отпустив «Олимпиакос» в отрыв — 38:54. В заключительные десять минут матча москвичи пытались что-то изменить, но всё же не сумели избежать поражения — 59:72.

Самым результативным в составе победителей стал Костас Папаниколау, набравший 19 очков. У ЦСКА 20 очков на счету Майка Джеймса ещё 11 баллов — в активе Никиты Курбанова. Остальные баскетболисты набрали 7 и менее очков.