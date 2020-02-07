Куртинайтис — о матче с «Црвеной Звездой»: играть Евролигу всемером – задача сложная

7 февраля «Химки» проведут матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором примут на домашней арене «Црвену Звезду». Ожиданиями от этого противостояния поделился наставник «Химок» Римас Куртинайтис.

«У нас улучшились дела в плане защиты, желания, старания и энергии, но остались проблемы с решениями в концовках, когда в ряде матчей мы выбирали самые ненужные варианты продолжения атак. Самая большая проблема – травмы, так как практически каждый матч мы теряем по игроку. Надо играть до последнего бойца, деваться некуда. Сейчас нам предстоит домашний матч с «Црвеной Звездой», который нужно выигрывать.

Это хорошая команда, которая всегда борется, о чём говорит недавний матч с «Панатинаикосом», где они вытащили концовку. Сложный соперник защитного плана, и всё будет зависеть от наших решений в нужные моменты. Однако в данный момент я не столько думаю о сопернике, как о нашей команде, потому что играть Евролигу всемером через день – задача сложная», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».