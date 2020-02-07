Адетокунбо повторил достижение по результативности, которое было установлено в 1965 году

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча проходила на стадионе «Файсерв-форум» в Милуоки (США) и завершилась победой хозяев со счётом 112:101.

Лучшую результативность продемонстрировал 25-летний греческий форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл. В его коллекции 36 очков, 20 подборов и 6 передач. Для грека это уже 5-я игра подряд, в которой он набирает больше 30 очков и совершает не менее 15 подборов и 5 передач. Адетокунбо повторил достижение Уилта Чемберлена, показавшего подобную результативную серию в пяти матчах с 10 по 17 декабря 1965 года, сообщает NBA Stats в «Твиттере».

Больше всех очков в составе «Филадельфии» набрал форвард Тобиас Харрис — 25 очков, а также 7 подборов и 4 передачи. Дабл-даблами в составе гостей отметились Джоэл Эмбиид (19 очков, 11 подборов и 6 передач) и разыгрывающий Бен Симмонс (11 очков, 14 подборов и 9 передач).

«Милуоки Бакс» (44-7) лидирует в Восточной конференции, одержав третью победу подряд. «Филадельфия Сиксерс» (31-21) занимает 6-е место на Востоке.