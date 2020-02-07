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41 очко Уэстбрука помогло «Хьюстону» обыграть «Лейкерс». У Леброна и Дэвиса – дабл-даблы

41 очко Уэстбрука помогло «Хьюстону» обыграть «Лейкерс». У Леброна и Дэвиса – дабл-даблы
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 121:111.

Лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий «Хьюстона» Рассел Уэстбрук, который набрал 41 очко и совершил 8 подборов и 5 передач. В составе «Лейкерс» — форвард Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл. В его коллекции 32 очка, 13 подборов и 3 передачи.

Близок к трипл-даблу был форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс – 18 очков, 15 передач и 9 подборов.

«Хьюстон Рокетс» (33-18) занимает 4-е место в Западной конференции. «Лос-Анджелес Лейкерс» (38-12) является лидером Запада.

НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 121
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Джеймс - 18, Брэдли - 15, Грин - 15, Карузо - 12, Ховард - 5, Колдуэлл-Поуп - 4, Кузма - 4, Макги - 4, Рондо - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Дэниэлс, Казинс, Кук
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 41, Гордон - 15, Ковингтон - 14, Харден - 14, Хаус - 13, Такер - 11, Риверс - 8, Маклемор - 5, Frazier, Howard, Кабокло, Клемонс, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
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