41 очко Уэстбрука помогло «Хьюстону» обыграть «Лейкерс». У Леброна и Дэвиса – дабл-даблы
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 121:111.
Лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий «Хьюстона» Рассел Уэстбрук, который набрал 41 очко и совершил 8 подборов и 5 передач. В составе «Лейкерс» — форвард Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл. В его коллекции 32 очка, 13 подборов и 3 передачи.
Близок к трипл-даблу был форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс – 18 очков, 15 передач и 9 подборов.
«Хьюстон Рокетс» (33-18) занимает 4-е место в Западной конференции. «Лос-Анджелес Лейкерс» (38-12) является лидером Запада.
НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 121
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Джеймс - 18, Брэдли - 15, Грин - 15, Карузо - 12, Ховард - 5, Колдуэлл-Поуп - 4, Кузма - 4, Макги - 4, Рондо - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Дэниэлс, Казинс, Кук
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 41, Гордон - 15, Ковингтон - 14, Харден - 14, Хаус - 13, Такер - 11, Риверс - 8, Маклемор - 5, Frazier, Howard, Кабокло, Клемонс, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
Читайте также
- 7 февраля 2020
-
09:50
-
09:40
-
09:19
-
09:06
-
08:29
-
07:23
-
02:03
-
00:15
- 6 февраля 2020
-
23:56
-
23:11
-
22:24
-
21:16
-
21:09
-
20:03
-
18:03
-
17:26
-
15:10
-
13:40
-
12:11
-
11:13
-
10:18
-
09:30
-
09:19
-
09:13
-
08:57
-
08:17
-
08:02
-
07:34
-
05:48
-
02:28
-
00:46
-
00:34
-
00:11
- 5 февраля 2020
-
23:01
-
21:06
Партнерский контент