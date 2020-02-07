Леброн выбрал Дэвиса раньше Леонарда на драфте на Матч звёзд НБА

Состоялся драфт Матча всех звёзд НБА 2020 года, в ходе которого капитаны команд Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») выбрали игроков. Леброн под первым номером выбрал одноклубника Энтони Дэвиса, а Адетокунбо под вторым — Джоэла Эмбиида («Филадельфия Сиксерс»), сообщает ESPN.

Матч звёзд состоится в Чикаго 16 февраля.

«Команда Леброна»

Пик 1 — Энтони Дэвис

Пик 3 — Кавай Леонард

Пик 5 — Лука Дончич

Пик 7 — Джеймс Харден

Пик 10 — Дэмьен Лиллард

Пик 12 — Бен Симмонс

Пик 14 — Никола Йокич

Пик 16 — Джейсон Тэйтум

Пик 18 — Крис Пол

Пик 20 — Расселл Уэстбрук

Пик 22 — Домантас Сабонис.

«Команда Янниса»

Пик 2 — Джоэл Эмбиид

Пик 4 — Паскаль Сиакам

Пик 6 — Кемба Уокер

Пик 8 — Трэй Янг

Пик 9 — Крис Миддлтон

Пик 11 — Бэм Адебайо

Пик 13 — Руди Гобер

Пик 15 — Джимми Батлер

Пик 17 — Кайл Лоури

Пик 19 — Брэндон Ингрэм

Пик 21 — Донован Митчелл.