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Леброн выбрал Дэвиса раньше Леонарда на драфте на Матч звёзд НБА

Леброн выбрал Дэвиса раньше Леонарда на драфте на Матч звёзд НБА
Баскетбол / НБА 0

Состоялся драфт Матча всех звёзд НБА 2020 года, в ходе которого капитаны команд Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») выбрали игроков. Леброн под первым номером выбрал одноклубника Энтони Дэвиса, а Адетокунбо под вторым — Джоэла Эмбиида («Филадельфия Сиксерс»), сообщает ESPN.

Матч звёзд состоится в Чикаго 16 февраля.

«Команда Леброна»

Пик 1 — Энтони Дэвис
Пик 3 — Кавай Леонард
Пик 5 — Лука Дончич
Пик 7 — Джеймс Харден
Пик 10 — Дэмьен Лиллард
Пик 12 — Бен Симмонс
Пик 14 — Никола Йокич
Пик 16 — Джейсон Тэйтум
Пик 18 — Крис Пол
Пик 20 — Расселл Уэстбрук
Пик 22 — Домантас Сабонис.

«Команда Янниса»

Пик 2 — Джоэл Эмбиид
Пик 4 — Паскаль Сиакам
Пик 6 — Кемба Уокер
Пик 8 — Трэй Янг
Пик 9 — Крис Миддлтон
Пик 11 — Бэм Адебайо
Пик 13 — Руди Гобер
Пик 15 — Джимми Батлер
Пик 17 — Кайл Лоури
Пик 19 — Брэндон Ингрэм
Пик 21 — Донован Митчелл.

Пиппен: Леброн не тот парень, который известен своей игрой в концовках
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