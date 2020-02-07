«Клипперс» отчислят Айзею Томаса, который только пришёл в команду

В клубе Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» собираются отчислить разыгрывающего Айзею Томаса, который только пришёл в команду в результате трёхстороннего обмена с участием «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Йорк Никс», сообщает журналист Дэвид Олдридж в своём «твиттере».

Напомним, помимо Томаса к «Клипперс» присоединился тяжёлый форвард Маркус Моррис, «Вашингтон» в результате сделки получил Джерома Робинсона, а «Нью-Йорк» усилился Мо Харклессом. Также «Никс» достался драфт-пик первого раунда.

В сезоне-2019/2020 Томас принял участие в 40 матчах, набирая в них 12,2 очка, собирая 1,7 подбора и совершая 3,7 передачи в среднем за игру. «Клипперс» с соотношением побед и поражений 36-15 занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции.

