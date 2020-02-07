Леброн возглавил список игроков НБА по цене рекламного поста в «Инстаграме»

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс занимает первое место среди игроков НБА по цене рекламного поста в «Инстаграме». За один такой пост Леброн получает $ 300 850, сообщает издание The Score.

Второе место с показателем $ 155 100 занимает Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»). Далее расположены экс-игрок НБА Дуэйн Уэйд ($ 83 600), Расселл Уэстбрук («Хьюстон Рокетс». $ 79 750) и Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс», $ 74 800).

Также отмечается, что Джеймс значительно уступает лидерам по цене рекламного поста в «Инстаграме» Кайли Дженнер ($ 1 266 000) и Криштиану Роналду ($ 975 000), а его суммарный заработок за сезон-2019/2020 составит примерно $ 92,4 млн.