Леброн возглавил список игроков НБА по цене рекламного поста в «Инстаграме»
Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс занимает первое место среди игроков НБА по цене рекламного поста в «Инстаграме». За один такой пост Леброн получает $ 300 850, сообщает издание The Score.
Второе место с показателем $ 155 100 занимает Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»). Далее расположены экс-игрок НБА Дуэйн Уэйд ($ 83 600), Расселл Уэстбрук («Хьюстон Рокетс». $ 79 750) и Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс», $ 74 800).
Также отмечается, что Джеймс значительно уступает лидерам по цене рекламного поста в «Инстаграме» Кайли Дженнер ($ 1 266 000) и Криштиану Роналду ($ 975 000), а его суммарный заработок за сезон-2019/2020 составит примерно $ 92,4 млн.
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