Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Леброн возглавил список игроков НБА по цене рекламного поста в «Инстаграме»

Леброн возглавил список игроков НБА по цене рекламного поста в «Инстаграме»
Баскетбол / НБА 0

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс занимает первое место среди игроков НБА по цене рекламного поста в «Инстаграме». За один такой пост Леброн получает $ 300 850, сообщает издание The Score.

Второе место с показателем $ 155 100 занимает Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»). Далее расположены экс-игрок НБА Дуэйн Уэйд ($ 83 600), Расселл Уэстбрук («Хьюстон Рокетс». $ 79 750) и Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс», $ 74 800).

Также отмечается, что Джеймс значительно уступает лидерам по цене рекламного поста в «Инстаграме» Кайли Дженнер ($ 1 266 000) и Криштиану Роналду ($ 975 000), а его суммарный заработок за сезон-2019/2020 составит примерно $ 92,4 млн.

Леброн выбрал Дэвиса раньше Леонарда на драфте на Матч звёзд НБА
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020