Жеребко: «Химки» должны вернуть долг «Црвене Звезде»
Сегодня, 7 февраля, «Химки» проведут очередной матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором примут «Црвену Звезду». Ожиданиями от этого противостояния поделился форвард российской команды Йонас Жеребко.
«Против «Маккаби» мы неважно двигали мяч и плохо сыграли на подборе, что сказалось в четвёртой четверти, когда соперник забил много лёгких мячей. В Евролиге невозможно победить, играя таким образом. Нужно поработать над этим и переломить ситуацию в ближайшем матче. У нас много травмированных, и ситуация непростая.
Матч с «Црвеной Звездой» будет тяжёлым. Они обыграли нас на своей площадке, и мы должны вернуть им долг, победив у себя дома. Нужно показать хорошую энергию и победить», — цитирует Жеребко официальный сайт «Химок».
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