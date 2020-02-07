«Мемфис» отчислит Уэйтерса
Руководство «Мемфис Гриззлиз» не намерено сохранять в составе команды атакующего защитника Диона Уэйтерса, сообщает Yahoo Sports. Вероятнее всего, в скором времени баскетболист будет отчислен. Уэйтерс стал игроком «Мемфиса» после обмена из «Майами Хит» в преддверии дедлайна.
Нынешний сезон для Диона одним из худших в карьере. В 2019 году он стал участником нескольких скандалов и в нынешнем регулярном чемпионате принял участие лишь в трёх встречах. В них он набирал 9,3 очка, собирал 3,7 подбора и совершал 1,0 передачи в среднем.
В прошлом четвёртый номер драфта-2012 также защищал цвета «Кливленд Кавальерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Всего в регулярных чемпионатах он принял участие в 412 встречах, набирая в них 13,2 очка и собирая 2,7 подбора.
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