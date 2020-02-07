Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Мемфис» отчислит Уэйтерса

«Мемфис» отчислит Уэйтерса
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Мемфис Гриззлиз» не намерено сохранять в составе команды атакующего защитника Диона Уэйтерса, сообщает Yahoo Sports. Вероятнее всего, в скором времени баскетболист будет отчислен. Уэйтерс стал игроком «Мемфиса» после обмена из «Майами Хит» в преддверии дедлайна.

Нынешний сезон для Диона одним из худших в карьере. В 2019 году он стал участником нескольких скандалов и в нынешнем регулярном чемпионате принял участие лишь в трёх встречах. В них он набирал 9,3 очка, собирал 3,7 подбора и совершал 1,0 передачи в среднем.

В прошлом четвёртый номер драфта-2012 также защищал цвета «Кливленд Кавальерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Всего в регулярных чемпионатах он принял участие в 412 встречах, набирая в них 13,2 очка и собирая 2,7 подбора.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020