Тренер «Панатинаикоса» Питино: «Зенит» отлично играет на выезде

Сегодня, 7 февраля, в Афинах состоится матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» сыграет с «Панатинаикосом». Ожиданиями от этого противостояния поделился наставник греческой команды Рик Питино, отметивший сильные стороны петербуржцев.

«Зенит» отлично играет на выезде. В среднем за матч они раздают 19 передач. Они классно играют в пас. Кроме того это физически очень мощная команда, которая умело использует зонную игру. Ближе к финишу регулярного чемпионата нам важно показать хорошую игру», — приводит слова специалиста официальный сайт Евролиги.

Напомним, «Зенит» практически лишился шансов на выход в плей-офф Евролиги и является аутсайдером турнира. «Панатинаикос» ведёт борьбу за выход в плей-офф.