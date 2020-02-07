Французский центровой Жоаким Ноа может подписать контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает The Heavy. Пребывающий в статусе свободного агента Ноа хочет получить контракт с командой, претендующей на титул.

В минувшем сезоне Жоаким защищал цвета «Мемфис Гриззлиз». В регулярном чемпионате сезона-2018/2019 он принял участие в 42 встречах, набирая в них 7,1 очка, собирая 5,7 подбора, совершая 2,1 передачи и выполняя 0,7 блок-шота за 16,5 минуты в среднем.

В прошлом Ноа защищал цвета «Нью-Йорк Никс» и «Чикаго Буллз». Всего в регулярных чемпионатах НБА он принял участие в 667 матчах, набирая в них 8,8 очка, собирая 9,1 подбора и совершая 2,8 передачи в среднем.

Также Ноа дважды принимал участие в Матче всех звёзд.