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Холлинс, Марчук, Петенёв и Астапкович — участники конкурса данков

Холлинс, Марчук, Петенёв и Астапкович — участники конкурса данков
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

16 февраля в Москве пройдёт Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. В его ходе будет проведён и конкурс данков.

Руководство Лиги ВТБ определилось с участниками зрелищного конкурса. Ими стали четыре баскетболиста — Остин Холлинс («Зенит»), Максим Марчук («Астана»), Александр Петенёв («Автодор») и Антон Астапкович («Нижний Новгород»), сообщает официальный сайт Лиги ВТБ.

Отметим, что из этой четвёрки лишь Астапкович примет непосредственное участие в Матче всех звёзд.

Конкурс данков пройдёт после третьей четверти Матча всех звёзд на «ВТБ Арене». На первом этапе у каждого из участников будет по две попытки. В финале конкурса два лучших данкера исполнят ещё по две попытки. На исполнение каждой попытки будет отводиться по минуте.

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