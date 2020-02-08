Американские эксперты не нашли повреждений двигателя разбившегося вертолёта Брайанта

Национальный совет по безопасности на транспорте США на официальном сайте опубликовал отчёт после осмотров обломков вертолёта, в котором погиб легендарный баскетболист Коби Брайант.
В частности, американские эксперты считают, что лопасти вертолёта перед самым крушением работали в штатном режиме, а в секциях двигателя не было выявлено никаких признаков неконтролируемого отказа. Об этом свидетельствуют срезы веток деревьев в зоне трагедии.
Большая часть приборов, кабина и остальные части вертолёта пострадали от огня, который возник после крушения.
26 января произошло крушение вертолёта, в котором находились легендарный баскетболист Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё семь человек. В результате трагедии все они погибли. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».
Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
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