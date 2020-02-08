Лоури опередил Винса Картера и вышел на третье место по очкам, набранным в «Торонто»
Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури опередил Винса Картера по количеству очков, набранных в составе канадской команды за карьеру, сообщил в «Твиттере» журналист Джош Левенберг.
В матче с «Индианой Пэйсерс», завершившемся победой «Рэпторс» со счётом 115:106, Лоури набрал 16 очков. Всего за время выступлений в составе «Торонто Рэпторс» Лоури набрал 9 428 очков. Опередив Картера, Лоури вышел на третье место по набранным очкам в истории Франшизы.
Первое место в этом списке занимает Демар Дерозан — у него 3296 очков. На второй строчке располагается Крис Бош — 10 275 очков.
Лоури в нынешнем сезоне принял участие в 41 матче регулярного чемпионата НБА, набирая за игру 19,6 очка.
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