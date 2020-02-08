«Торонто» одержал 13-ю победу подряд и другие результаты игрового дня НБА

7 февраля состоялось восемь матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.



Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА



«Вашингтон Уизардс» на домашнем паркете вырвал победу у «Даллас Маверикс». Встреча завершилась со счётом 119:118. Победу столичному коллективу принёс точный бросок Брэдли Била с сиреной. Бил стал самым результативным игроком встречи в составе «Вашингтона» — на его счету 29 очков. В составе гостей 20 очков набрал Сет Карри.

«Филадельфия Сиксерс» на домашнем паркете переиграла «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась со счётом 119:107. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Фуркан Коркмаз, набравший 34 очка. Дабл-дабл на счету Бена Симмонса — 22 очка и 10 передач. Ещё один дабл-дабл у Джоэла Эмбиида, набравшего 10 очков и совершившего 10 подборов. В составе гостей дабл-дабл у Йонаса Валанчюнаса — 14 очков и 10 подборов.

«Бостон Селтикс» дома переиграл «Атланту Хоукс». Матч завершился со счётом 112:107. В составе победителей 32 очка набрал Джейсон Тэйтум. Дабл-дабл из 16 очков и 15 подборов — у Энеса Кантера. В составе гостей дабл-дабл на счету Джона Коллинса (30 очков и 10 подборов).

«Оклахома-Сити Тандер» дома обыграла «Детройт Пистонс». Матч завершился со счётом 108:101. В составе победителей 22 очка набрал Крис Пол. У гостей 28 очков набрал Реджи Джексон, дабл-дабл у Кристиана Вуда — 27 очков и 12 подборов.

«Торонто Рэпторс» на выезде переиграл «Индиану Пэйсерс». Встреча завершилась со счётом 115:106 в пользу канадской команды. В составе «Торонто» дабл-даблы оформили Серж Ибака (22 очка и 10 подборов) и Кайл Лоури (16 очков и 10 передач). В составе «Индианы» дабл-дал у Домантаса Сабониса — 19 очков и 16 подборов. У «Торонто» эта победа стала 13-й кряду в регулярном чемпионате НБА.

«Финикс Санз» со счётом 127:91 дома разгромил «Хьюстон Рокетс». В составе «Финикса» 39 очков набрал Келли Убре. У гостей Джеймс Харден набрал 32 очка.

«Сакраменто Кингз» дома со счётом 105:97 обыграл «Майами Хит». В составе победителей 2 очка набрал Богдан Богданович. У «Майами» 26 очков на счету Эдриса Адебайо.

«Юта Джаз» дома обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс». Матч закончился со счётом 117:114. В составе победителей 27 очков набрал Боян Богданович. Дабл-дабл на счету Руди Гобера — 16 очков и 14 подборов. В составе «Портленда» 42 очка набрал Дэмьен Лиллард.