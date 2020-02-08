Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Торонто» одержал 13-ю победу подряд и другие результаты игрового дня НБА

«Торонто» одержал 13-ю победу подряд и другие результаты игрового дня НБА
Баскетбол / НБА 0

7 февраля состоялось восемь матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Вашингтон Уизардс» на домашнем паркете вырвал победу у «Даллас Маверикс». Встреча завершилась со счётом 119:118. Победу столичному коллективу принёс точный бросок Брэдли Била с сиреной. Бил стал самым результативным игроком встречи в составе «Вашингтона» — на его счету 29 очков. В составе гостей 20 очков набрал Сет Карри.

НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2020, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
119 : 107
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Филадельфия Сиксерс: Коркмаз - 34, Симмонс - 22, Харрис - 21, Хорфорд - 10, Эмбиид - 10, Тибулл - 6, Pelle - 5, Ричардсон - 4, Скотт - 3, Милтон - 2, Смит - 2, Shayok, Бёркс, Нето, О'Куинн, Робинсон
Мемфис Гриззлиз: Морант - 15, Валанчюнас - 14, Джонс - 13, Кларк - 11, Брукс - 9, Ватанабэ - 9, Гудурич - 9, Джексон - 8, Андерсон - 6, Джексон - 6, Мелтон - 4, Кончар - 3, Аллен, Белл, Дьенг, Уинслоу, Уэйтерс

«Филадельфия Сиксерс» на домашнем паркете переиграла «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась со счётом 119:107. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Фуркан Коркмаз, набравший 34 очка. Дабл-дабл на счету Бена Симмонса — 22 очка и 10 передач. Ещё один дабл-дабл у Джоэла Эмбиида, набравшего 10 очков и совершившего 10 подборов. В составе гостей дабл-дабл у Йонаса Валанчюнаса — 14 очков и 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2020, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
119 : 107
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Филадельфия Сиксерс: Коркмаз - 34, Симмонс - 22, Харрис - 21, Хорфорд - 10, Эмбиид - 10, Тибулл - 6, Pelle - 5, Ричардсон - 4, Скотт - 3, Милтон - 2, Смит - 2, Shayok, Бёркс, Нето, О'Куинн, Робинсон
Мемфис Гриззлиз: Морант - 15, Валанчюнас - 14, Джонс - 13, Кларк - 11, Брукс - 9, Ватанабэ - 9, Гудурич - 9, Джексон - 8, Андерсон - 6, Джексон - 6, Мелтон - 4, Кончар - 3, Аллен, Белл, Дьенг, Уинслоу, Уэйтерс

«Бостон Селтикс» дома переиграл «Атланту Хоукс». Матч завершился со счётом 112:107. В составе победителей 32 очка набрал Джейсон Тэйтум. Дабл-дабл из 16 очков и 15 подборов — у Энеса Кантера. В составе гостей дабл-дабл на счету Джона Коллинса (30 очков и 10 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2020, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
112 : 107
Атланта Хоукс
Атланта
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Кантер - 16, Лэнгфорд - 16, Уокер - 15, Смарт - 9, Уонамэйкер - 9, Уильямс - 7, Оджелей - 5, Пуарье - 2, Грин - 1, Waters, Браун, Тайс, Уильямс, Фалль, Хэйворд, Эдвардс
Атланта Хоукс: Коллинс - 30, Хаертер - 25, Гудвин - 21, Грэм - 10, Картер - 10, Тиг - 5, Хантер - 4, Джонс - 2, Бембри, Браун, Дедмон, Капела, Лябисье, Реддиш, Фернанду, Янг

«Оклахома-Сити Тандер» дома обыграла «Детройт Пистонс». Матч завершился со счётом 108:101. В составе победителей 22 очка набрал Крис Пол. У гостей 28 очков набрал Реджи Джексон, дабл-дабл у Кристиана Вуда — 27 очков и 12 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2020, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
108 : 101
Детройт Пистонс
Детройт
Оклахома-Сити Тандер: Пол - 22, Жильжо-Александер - 21, Галлинари - 19, Шрёдер - 18, Адамс - 16, Ноэль - 7, Dort - 2, Базли - 2, Фергюсон - 1, Hervey, Roberson, Roby, Бертон, Диалло, Мускала, Надер
Детройт Пистонс: Джексон - 28, Вуд - 27, Мейкер - 19, Снелл - 9, Думбуйа - 8, Галлоуэй - 6, Браун - 4, King, Боун, Гриффин, Кеннард, Михайлюк, Моррис, Найт, Роуз, Томас, Хенсон

«Торонто Рэпторс» на выезде переиграл «Индиану Пэйсерс». Встреча завершилась со счётом 115:106 в пользу канадской команды. В составе «Торонто» дабл-даблы оформили Серж Ибака (22 очка и 10 подборов) и Кайл Лоури (16 очков и 10 передач). В составе «Индианы» дабл-дал у Домантаса Сабониса — 19 очков и 16 подборов. У «Торонто» эта победа стала 13-й кряду в регулярном чемпионате НБА.

НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2020, суббота. 04:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
106 : 115
Торонто Рэпторс
Торонто
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 19, Брогдон - 16, Оладипо - 15, Макконнел - 12, Холидэй - 12, Лэмб - 11, Макдермотт - 8, Тёрнер - 8, Холидей - 3, Битадзе - 2, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Самнер, Сэмпсон, Уоррен
Торонто Рэпторс: Ибака - 22, Ванвлит - 20, Дэвис - 17, Ануноби - 16, Лоури - 16, Сиакам - 15, Холлис-Джефферсон - 6, Буше - 3, Watson, Бриссетт, Джонсон, Маккоу, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Томас, Эрнандес

«Финикс Санз» со счётом 127:91 дома разгромил «Хьюстон Рокетс». В составе «Финикса» 39 очков набрал Келли Убре. У гостей Джеймс Харден набрал 32 очка.

НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2020, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
127 : 91
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Финикс Санз: Убре - 39, Букер - 33, Диалло - 14, Бриджес - 13, Эйтон - 12, Картер - 8, Рубио - 5, Окобо - 3, Jerome, Lecque, Owens, Бэйнс, Джонсон, Джонсон, Камински, Харпер, Шарич
Хьюстон Рокетс: Харден - 32, Риверс - 14, Маклемор - 13, Ковингтон - 9, Сефолоша - 6, Гордон - 4, Клемонс - 4, Хартенштайн - 3, Хаус - 3, Такер - 2, Frazier - 1, Howard, Кабокло, Уэстбрук, Чендлер

«Сакраменто Кингз» дома со счётом 105:97 обыграл «Майами Хит». В составе победителей 2 очка набрал Богдан Богданович. У «Майами» 26 очков на счету Эдриса Адебайо.

НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2020, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
105 : 97
Майами Хит
Майами
Сакраменто Кингз: Богданович - 23, Хилд - 21, Фокс - 16, Бьелица - 15, Джайлс - 10, Барнс - 9, Бэйзмор - 8, Джозеф - 3, Guy, Багли III, Джеймс, Джеффрис, Лень, Паркер, Толливер, Феррелл, Холмс
Майами Хит: Адебайо - 26, Робинсон - 18, Нанн - 16, Горан Драгич - 14, Джонс - 9, Окпала - 7, Vincent - 3, Олиник - 2, Сильва - 2, Alexander, Батлер, Игуодала, Краудер, Леонард, Хаслем, Хилл, Хироу

«Юта Джаз» дома обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс». Матч закончился со счётом 117:114. В составе победителей 27 очков набрал Боян Богданович. Дабл-дабл на счету Руди Гобера — 16 очков и 14 подборов. В составе «Портленда» 42 очка набрал Дэмьен Лиллард.

НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2020, суббота. 06:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
117 : 114
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Юта Джаз: Богданович - 27, Конли - 18, Гобер - 16, Митчелл - 16, Инглс - 14, Кларксон - 13, Брэдли - 6, О'Нил - 3, Morgan - 2, Ньянг - 2, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Мудиэй, Они, Уильямс-Госс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 42, Макколлум - 27, Трент-мл. - 16, Хезонья - 11, Саймонс - 5, Энтони - 5, Суониган - 4, Ариза - 2, Габриэль - 2, Браун, Коллинс, Литтл, Нуркич, Оар, Уайтсайд, Худ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020