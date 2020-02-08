Ученики школы в США избили тренера за то, что он вступился за другого школьника

Баскетбольный тренер команды средней школы в американском штате Нью-Джерси был подвергнут жестокому избиению со стороны подопечных, сообщает TMZ.



4 февраля полиция отреагировала на вызов об избиении одного из работников школы у её дверей. Четверо молодых людей набросились на тренера. По сообщениям полицейских, жертва — тренер баскетбольной команды местной школы, а нападавшие являются его учениками.



Сообщается, что тренер пытался помешать своим ученикам издеваться над одноклассником, в итоге ученики напали на мужчину. Все учащиеся были отстранены от занятий в школе.



Личность школьников не раскрывается в связи с тем, что они не достигли совершеннолетия.

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