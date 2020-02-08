Пилоту вертолёта Брайанта не хватило 12 секунд, чтобы выйти из зоны облаков

В результате осмотра обломков вертолёта, на котором разбился легендарный баскетболист Коби Брайант, не было выявлено никаких признаков отказа двигателя, сообщает ESPN. Предполагается, что пилот потерял контроль над ситуацией из-за попадания в облака.



По заявлению комиссии, проводящей расследование катастрофы, пилот был близок к тому, чтобы покинуть зону облаков. Пилот поднял воздушное судно на высоту 701 метр, оказавшись всего в 30 метрах от верхушек облаков.



Однако пилот прекратил подъём и начал скоростной спуск, повернув в левую сторону, в результате чего врезался в склон на скорости более 290 км/ч.



Предположительно, учитывая данные, пилоту не хватило 12 секунд, чтобы выйти из зоны облаков.



26 января произошло крушение вертолёта, в котором находились легендарный баскетболист Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё семь человек. Все они погибли. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».



Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд). Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».