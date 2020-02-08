Малкольм Дилэйни — MVP 24-го тура Евролиги
Защитник испанской «Барселоны» Малкольм Дилэйни стал самым ценным игроком 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. В матче с «Миланом» Малкольм Дилэйни собрал коллекцию из 26 очков, 9 подборов и пять передач. Рейтинг эффективности баскетболиста — 37. Его усилия помогли команде из Каталонии одержать победу со счётом 84:80.
После этой победы «Барселона» занимает третье место в таблице регулярного чемпионата Евролиги. После 24 туров в активе «Барселоны» 18 побед и шесть поражений. Лидирует в турнирной таблице «Анадолу Эфес», одержав 21 победу при трёх поражениях.
У Николы Миротича это первое звание MVP в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги.
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