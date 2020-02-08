Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Федерация регби — Кубок шести наций 2020
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Малкольм Дилэйни — MVP 24-го тура Евролиги

Малкольм Дилэйни — MVP 24-го тура Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Защитник испанской «Барселоны» Малкольм Дилэйни стал самым ценным игроком 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. В матче с «Миланом» Малкольм Дилэйни собрал коллекцию из 26 очков, 9 подборов и пять передач. Рейтинг эффективности баскетболиста — 37. Его усилия помогли команде из Каталонии одержать победу со счётом 84:80.

После этой победы «Барселона» занимает третье место в таблице регулярного чемпионата Евролиги. После 24 туров в активе «Барселоны» 18 побед и шесть поражений. Лидирует в турнирной таблице «Анадолу Эфес», одержав 21 победу при трёх поражениях.

У Николы Миротича это первое звание MVP в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020