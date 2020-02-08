Кулагин: «Зенит» – сплочённый коллектив
Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Дмитрий Кулагин поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».
«На домашних играх вся локосемья встаёт на защиту «Баскет-Холла»! С таким настроением, поддержкой и азартом, что для любого клуба матч превращается в настоящее испытание…
«Зенит» – сплочённый коллектив, который умеет и знает, как действовать цепко и агрессивно на каждом метре площадки. У нас было достаточно времени подготовиться, изучить соперника, и пора всем вместе дать бой», — приводит слова Дмитрия Кулагина официальный сайт команды.
Матч «Локомотив-Кубань» – «Зенит» состоится в Краснодаре 10 февраля. Начало встречи – в 19:30 мск.
Читайте также
- 8 февраля 2020
-
17:39
-
16:55
-
16:44
-
16:00
-
14:25
-
13:57
-
12:24
-
09:29
-
09:00
-
08:43
-
07:48
-
06:27
-
02:21
-
00:20
- 7 февраля 2020
-
23:17
-
22:53
-
21:57
-
20:56
-
19:52
-
18:42
-
17:28
-
15:00
-
13:00
-
11:00
-
10:25
-
09:50
-
09:40
-
09:19
-
09:06
-
08:29
-
07:23
-
02:03
-
00:15
- 6 февраля 2020
-
23:56
-
23:11
Партнерский контент