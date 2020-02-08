Кулагин: «Зенит» – сплочённый коллектив

Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Дмитрий Кулагин поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».



«На домашних играх вся локосемья встаёт на защиту «Баскет-Холла»! С таким настроением, поддержкой и азартом, что для любого клуба матч превращается в настоящее испытание…

«Зенит» – сплочённый коллектив, который умеет и знает, как действовать цепко и агрессивно на каждом метре площадки. У нас было достаточно времени подготовиться, изучить соперника, и пора всем вместе дать бой», — приводит слова Дмитрия Кулагина официальный сайт команды.



Матч «Локомотив-Кубань» – «Зенит» состоится в Краснодаре 10 февраля. Начало встречи – в 19:30 мск.