Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Федерация регби — Кубок шести наций 2020
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Кулагин: «Зенит» – сплочённый коллектив

Кулагин: «Зенит» – сплочённый коллектив
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Дмитрий Кулагин поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».

«На домашних играх вся локосемья встаёт на защиту «Баскет-Холла»! С таким настроением, поддержкой и азартом, что для любого клуба матч превращается в настоящее испытание…

«Зенит» – сплочённый коллектив, который умеет и знает, как действовать цепко и агрессивно на каждом метре площадки. У нас было достаточно времени подготовиться, изучить соперника, и пора всем вместе дать бой», — приводит слова Дмитрия Кулагина официальный сайт команды.

Матч «Локомотив-Кубань» – «Зенит» состоится в Краснодаре 10 февраля. Начало встречи – в 19:30 мск.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020