Форвард команды университета Стэнфорда да Силва получил травму головы после падения. Видео

Восходящая звезда американского баскетбола игрок команды университета Стэнфорда Оскар да Силва получил серьёзную травму головы в матче с командой университета Колорадо в лиге NCAA.



Да Силва столкнулся с защитником Эваном Бэтти, упал и, сильно ударившись головой о паркет, ненадолго потерял сознание.



Медицинскому штабу удалось привести баскетболиста в чувство. Он покинул площадку на ногах, но с посторонней помощью. В дальнейшем пришлось наложить ему несколько швов на рану головы.



«С ним всё будет в порядке. В ближайшее время его проверят на наличие сотрясения головного мозга», — заявил после матча представитель Стэнфордского университета Зак Рейнольдс.



Ситуация вызвала сильные эмоции у игроков, а Бэтти, ставший участником столкновения, не смог сдержать слёз. После того как Да Силва покинул паркет, игроки обеих команд встали в круг и обнялись, таким образом выражая поддержку товарищу.



Оскар да Силва в нынешнем сезоне является одним из лучших игроков Атлантического дивизиона NCAA. Он набирает 16,4 очка и совершает 6,5 подборов за игру.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Raf Productions.