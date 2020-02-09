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В Единой лиге ВТБ могут изменить формат Матча звёзд

В Единой лиге ВТБ могут изменить формат Матча звёзд
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о возможном изменении формата Матча звёзд.

«У нас была идея, чтобы итоговый результат определялся не по счёту, а по четвертям, как в большом теннисе. Мы же проводим матч под девизом «баскетбол будущего». Поэтому было бы интересно изменить формат: каждая четверть начинается со счёта 0:0 и продолжается до победы одной из команд в двух или трёх десятиминутках. Возможно, в этом году попробуем так сыграть на матче селебрити и друзей Единой лиги, который предваряет основную игру. Посмотрим, как на это отреагируют зрители», — приводят слова Сергея Кущенко «Известия».

Напомним, в нынешнем сезоне в НБА будет использоваться подобная система — все четверти будут начинаться со счёта 0:0, а итоги матча будут определяться по результатам четвёртой четверти, которая не будет ограничена по времени — победа достанется команде, которая первой наберёт определённое количество очков за игру.

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