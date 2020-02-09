Уиггинс — о дебюте в «Голден Стэйт»: в таком месте я и хотел оказаться

Новичок «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс поделился мнением о своей новой команде после дебютного матча в составе нового коллектива.
«В «Миннесоте» мы часто проигрывали. Когда ты часть победной культуры, всё совершенно иначе. Проигрывать никогда не весело. Находясь здесь, я могу сказать, что это команда победителей, по подходу к играм, по поведению игроков. В таком месте я и хотел оказаться», — приводит слова Уиггинса The Athletic.
Напомним, ранее руководства клубов «Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесоты Тимбервулвз» согласовали большой обмен. В результате сделки в Миннеаполис отправятся Д'Анджело Расселл, Омари Спеллман и Джейкоб Эванс. Взамен «воины» получат Эндрю Уиггинса, а также защищённый драфт-пик первого раунда 2021 года и драфт-пик 2022 года.
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