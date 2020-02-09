Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Уиггинс — о дебюте в «Голден Стэйт»: в таком месте я и хотел оказаться

Уиггинс — о дебюте в «Голден Стэйт»: в таком месте я и хотел оказаться
Баскетбол / НБА 0

Новичок «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс поделился мнением о своей новой команде после дебютного матча в составе нового коллектива.

«В «Миннесоте» мы часто проигрывали. Когда ты часть победной культуры, всё совершенно иначе. Проигрывать никогда не весело. Находясь здесь, я могу сказать, что это команда победителей, по подходу к играм, по поведению игроков. В таком месте я и хотел оказаться», — приводит слова Уиггинса The Athletic.

Напомним, ранее руководства клубов «Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесоты Тимбервулвз» согласовали большой обмен. В результате сделки в Миннеаполис отправятся Д'Анджело Расселл, Омари Спеллман и Джейкоб Эванс. Взамен «воины» получат Эндрю Уиггинса, а также защищённый драфт-пик первого раунда 2021 года и драфт-пик 2022 года.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020