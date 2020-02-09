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19 очков Лиходея помогли УНИКСу обыграть «Цмоки-Минск»

19 очков Лиходея помогли УНИКСу обыграть «Цмоки-Минск»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Казанский УНИКС на домашнем паркете переиграл «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

УНИКС в первой же четверти захватил инициативу в матче, выиграв отрезок с разницей в 12 очков. Во второй десятиминутке минчанам удалось выравнять игру, однако отставание не сократилось — УНИКС даже увеличил преимущество на одно очко. К большому перерыву счёт был 45:32.

В третьей четверти казанцы ещё немного нарастили преимущество. В заключительном игровом отрезке минчанам удалось отыграть только одно очко. Итоговый счёт встречи — 85:71 (27:15, 18:17, 22:20, 18:19).

Самым результативным игроком матча в составе УНИКСа стал Валерий Лиходей, набравший 19 очков. В составе гостей 20 очков на счету Бранко Мирковича.

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