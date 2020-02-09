19 очков Лиходея помогли УНИКСу обыграть «Цмоки-Минск»
Казанский УНИКС на домашнем паркете переиграл «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
УНИКС в первой же четверти захватил инициативу в матче, выиграв отрезок с разницей в 12 очков. Во второй десятиминутке минчанам удалось выравнять игру, однако отставание не сократилось — УНИКС даже увеличил преимущество на одно очко. К большому перерыву счёт был 45:32.
В третьей четверти казанцы ещё немного нарастили преимущество. В заключительном игровом отрезке минчанам удалось отыграть только одно очко. Итоговый счёт встречи — 85:71 (27:15, 18:17, 22:20, 18:19).
Самым результативным игроком матча в составе УНИКСа стал Валерий Лиходей, набравший 19 очков. В составе гостей 20 очков на счету Бранко Мирковича.
Читайте также
- 9 февраля 2020
-
21:16
-
20:46
-
19:47
-
18:54
-
17:18
-
17:10
-
16:09
-
14:19
-
13:41
-
12:32
-
11:31
-
10:53
-
09:53
-
07:30
-
00:41
- 8 февраля 2020
-
23:40
-
22:43
-
21:28
-
20:58
-
19:29
-
18:50
-
17:39
-
16:55
-
16:44
-
16:00
-
14:25
-
13:57
-
12:24
-
09:29
-
09:00
-
08:43
-
07:48
-
06:27
-
02:21
-
00:20
Партнерский контент