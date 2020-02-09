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Дивац намекнул, что «Сакраменто» не будет увольнять Уолтона

Дивац намекнул, что «Сакраменто» не будет увольнять Уолтона
Баскетбол / НБА 0

Генеральный менеджер «Сакраменто Кингз» Владе Дивац намекнул, что главный тренер команды Люк Уолтон может не беспокоиться о сохранности своей работы, даже невзирая на не лучшие результаты в нынешнем сезоне.

«Я очень рад работать с Уолтоном. Мы с ним мыслим на одной волне. Очевидно, что он пробует играть разными пятёрками, пробует разные сочетания и сталкивается с проблемами с ростером. Так что не могу его судить до тех пор, пока в его распоряжении не будет полноценный основной состав. Но я доволен его работой. Мы проиграли много матчей, но сталкивались с проблемами с составом. У него тяжёлая работа», — приводит слова Диваца Clutch Points.

После 52 матчей регулярного чемпионата «Кингз» занимают 12-е место в таблице Западной конференции.

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