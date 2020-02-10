«Автодор» потерпел седьмое поражение кряду, уступив «Зелёна-Гуре»

В Польше завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зелёна-Гура» принимала «Автодор».
Хозяева удачно начали встречу и после первой четверти вели с разницей в 6 очков — 28:22. К большому перерыву саратовцы отыгрались и даже вышли вперёд — 50:49. Во второй половине «Зелёна-Гура» прибавила и в третьей четверти оторвалась от «Автодора» на 10 баллов — 78:68. В заключительном игровом отрезке польский коллектив довёл дело до победы — 98:91.
Самым результативным в составе победителей стал Джо Томассон, набравший 19 баллов. У «Автодора» коллекцию из 18 очков и 9 подборов собрал Мухаммаду Жайте. Саратовцы потерпели седьмое поражение кряду в Единой лиге ВТБ. Это был первый матч «Автодора» после увольнения Предрага Крунича.
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