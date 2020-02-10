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«Автодор» потерпел седьмое поражение кряду, уступив «Зелёна-Гуре»

«Автодор» потерпел седьмое поражение кряду, уступив «Зелёна-Гуре»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Польше завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зелёна-Гура» принимала «Автодор».

Хозяева удачно начали встречу и после первой четверти вели с разницей в 6 очков — 28:22. К большому перерыву саратовцы отыгрались и даже вышли вперёд — 50:49. Во второй половине «Зелёна-Гура» прибавила и в третьей четверти оторвалась от «Автодора» на 10 баллов — 78:68. В заключительном игровом отрезке польский коллектив довёл дело до победы — 98:91.

Самым результативным в составе победителей стал Джо Томассон, набравший 19 баллов. У «Автодора» коллекцию из 18 очков и 9 подборов собрал Мухаммаду Жайте. Саратовцы потерпели седьмое поражение кряду в Единой лиге ВТБ. Это был первый матч «Автодора» после увольнения Предрага Крунича.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Окончен
98 : 91
Автодор
Саратов, Россия
Зелёна-Гура: Томассон - 19, Кинг - 18, Хакансон - 16, Радич - 15, Майер - 12, Зысковски - 9, Кошарек - 5, Понитка - 4, Витлински, Замойски, Маковский, Трачик
Автодор: Джайте - 18, Ботрайт - 16, Джонсон - 15, Хикс - 11, Бабушкин - 10, Михайловский - 10, Старкс - 8, Юме - 3, Герасимов, Квитковских, Петенев, Сепелев
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