48 очков Янга помогли «Атланте» обыграть «Нью-Йорк» после двух овертаймов

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча проходила на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой хозяев после двух овертаймов со счётом 140:135.

Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг, оформивший дабл-дабл из 48 очков и 13 передач. Джон Коллинс также оформил дабл-дабл из 32 очков и 15 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 18 подборов. Также дабл-дабл из 15 очков 11 подборов в свой актив записал Митчелл Робинсон.

В другом матче «Вашингтон Уизардс» на своей площадке уступил «Мемфис Гриззлис» со счётом 99:106. «Филадельфия Сиксерс» в свою очередь дома обыграл «Чикаго Буллз» со счётом 118:111.