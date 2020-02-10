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48 очков Янга помогли «Атланте» обыграть «Нью-Йорк» после двух овертаймов

48 очков Янга помогли «Атланте» обыграть «Нью-Йорк» после двух овертаймов
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча проходила на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой хозяев после двух овертаймов со счётом 140:135.

Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг, оформивший дабл-дабл из 48 очков и 13 передач. Джон Коллинс также оформил дабл-дабл из 32 очков и 15 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 18 подборов. Также дабл-дабл из 15 очков 11 подборов в свой актив записал Митчелл Робинсон.

В другом матче «Вашингтон Уизардс» на своей площадке уступил «Мемфис Гриззлис» со счётом 99:106. «Филадельфия Сиксерс» в свою очередь дома обыграл «Чикаго Буллз» со счётом 118:111.

НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2020, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
140 : 135
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Янг - 48, Коллинс - 32, Хантер - 19, Хаертер - 16, Дедмон - 10, Тиг - 8, Гудвин - 3, Картер - 2, Фернанду - 2, Бембри, Браун, Грэм, Джонс, Капела, Лябисье, Реддиш
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 35, Баллок - 21, Робинсон - 15, Эллингтон - 15, Портис - 14, Пэйтон - 12, Нтиликина - 9, Барретт - 5, Гибсон - 4, Нокс - 3, Смит - 2, Wooten, Аллен, Браздейкис, Дотсон, Трир, Харклесс
НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2020, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
99 : 106
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Вашингтон Уизардс: Бил - 26, Вагнер - 19, Дав. Бертанс - 15, Хатимура - 12, Браун - 6, Напьер - 6, Робинсон - 5, Бонга - 4, Смит - 4, Маинми - 2, Pasecniks, Брайант, Мэтьюз, Пэйтон II, Скофилд, Уильямс, Уолл
Мемфис Гриззлиз: Морант - 27, Андерсон - 16, Джексон - 14, Джонс - 13, Брукс - 9, Кларк - 9, Валанчюнас - 8, Мелтон - 7, Джексон - 3, Аллен, Белл, Ватанабэ, Гудурич, Дьенг, Кончар, Уинслоу
НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2020, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
118 : 111
Чикаго Буллз
Чикаго
Филадельфия Сиксерс: Коркмаз - 31, Эмбиид - 28, Симмонс - 19, Харрис - 14, Робинсон - 10, Тибулл - 6, Милтон - 5, Ричардсон - 3, Скотт - 2, Pelle, Shayok, Бёркс, Нето, О'Куинн, Смит, Хорфорд
Чикаго Буллз: Лавин - 32, Корнет - 25, Фелисио - 13, Саторански - 10, Янг - 10, Уайт - 6, Арчидиаконоу - 5, Харрисон - 5, Хатчинсон - 5, Mokoka, Валентайн, Гэффорд, Данн, Картер, Маркканен, Портер, Страс
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