«Клипперс» без Леонарда разгромили «Кливленд» и другие результаты игрового дня НБА

9 февраля состоялось семь матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Бостон Селтикс» на выезде обыграл «Оклахома-Сити Тандер». Джейсон Тэйтум («Бостон») сделал дабл-дабл, набрав 26 очков, собрав 11 подборов и отдав 1 передачу. Окончательный счёт — 112:111 в пользу «Селтикс».

«Юта Джаз» в гостях победил «Хьюстон Рокетс», несмотря на трипл-дабл Джеймса Хардена, на счету которого 28 очков, 10 подборов и 10 передач. Итоговый счёт — 114:113 в пользу «Юты».

«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде разгромил «Кливленд Кавальерс», несмотря на отсутствие Кавая Леонарда. Окончательный счёт — 133:92 в пользу «Клипперс».