«Клипперс» без Леонарда разгромили «Кливленд» и другие результаты игрового дня НБА
9 февраля состоялось семь матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Бостон Селтикс» на выезде обыграл «Оклахома-Сити Тандер». Джейсон Тэйтум («Бостон») сделал дабл-дабл, набрав 26 очков, собрав 11 подборов и отдав 1 передачу. Окончательный счёт — 112:111 в пользу «Селтикс».
«Юта Джаз» в гостях победил «Хьюстон Рокетс», несмотря на трипл-дабл Джеймса Хардена, на счету которого 28 очков, 10 подборов и 10 передач. Итоговый счёт — 114:113 в пользу «Юты».
«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде разгромил «Кливленд Кавальерс», несмотря на отсутствие Кавая Леонарда. Окончательный счёт — 133:92 в пользу «Клипперс».
НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 23:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
111 : 112
Бостон Селтикс
Бостон
Оклахома-Сити Тандер: Галлинари - 24, Жильжо-Александер - 24, Пол - 22, Шрёдер - 22, Ноэль - 5, Адамс - 4, Dort - 3, Базли - 3, Диалло - 2, Надер - 2, Hervey, Roberson, Roby, Бертон, Мускала, Фергюсон
Бостон Селтикс: Уокер - 27, Тейтум - 26, Браун - 17, Тайс - 13, Хэйворд - 13, Смарт - 7, Кантер - 4, Уильямс - 3, Уонамэйкер - 2, Waters, Грин, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Уильямс, Фалль, Эдвардс
НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2020, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
99 : 106
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Вашингтон Уизардс: Бил - 26, Вагнер - 19, Дав. Бертанс - 15, Хатимура - 12, Браун - 6, Напьер - 6, Робинсон - 5, Бонга - 4, Смит - 4, Маинми - 2, Pasecniks, Брайант, Мэтьюз, Пэйтон II, Скофилд, Уильямс, Уолл
Мемфис Гриззлиз: Морант - 27, Андерсон - 16, Джексон - 14, Джонс - 13, Брукс - 9, Кларк - 9, Валанчюнас - 8, Мелтон - 7, Джексон - 3, Аллен, Белл, Ватанабэ, Гудурич, Дьенг, Кончар, Уинслоу
НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2020, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
118 : 111
Чикаго Буллз
Чикаго
Филадельфия Сиксерс: Коркмаз - 31, Эмбиид - 28, Симмонс - 19, Харрис - 14, Робинсон - 10, Тибулл - 6, Милтон - 5, Ричардсон - 3, Скотт - 2, Pelle, Shayok, Бёркс, Нето, О'Куинн, Смит, Хорфорд
Чикаго Буллз: Лавин - 32, Корнет - 25, Фелисио - 13, Саторански - 10, Янг - 10, Уайт - 6, Арчидиаконоу - 5, Харрисон - 5, Хатчинсон - 5, Mokoka, Валентайн, Гэффорд, Данн, Картер, Маркканен, Портер, Страс
НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2020, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
140 : 135
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Янг - 48, Коллинс - 32, Хантер - 19, Хаертер - 16, Дедмон - 10, Тиг - 8, Гудвин - 3, Картер - 2, Фернанду - 2, Бембри, Браун, Грэм, Джонс, Капела, Лябисье, Реддиш
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 35, Баллок - 21, Робинсон - 15, Эллингтон - 15, Портис - 14, Пэйтон - 12, Нтиликина - 9, Барретт - 5, Гибсон - 4, Нокс - 3, Смит - 2, Wooten, Аллен, Браздейкис, Дотсон, Трир, Харклесс
НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2020, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
113 : 114
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 39, Харден - 28, Ковингтон - 14, Хаус - 10, Маклемор - 9, Такер - 9, Риверс - 2, Сефолоша - 2, Frazier, Howard, Гордон, Кабокло, Клемонс, Хартенштайн, Чендлер
Юта Джаз: Кларксон - 30, Митчелл - 24, Конли - 20, Гобер - 12, Богданович - 8, Ньянг - 8, Morgan - 4, Инглс - 3, О'Нил - 3, Брэдли - 2, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Мудиэй, Они, Уильямс-Госс
НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2020, понедельник. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
92 : 133
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Драммонд - 19, Портер - 17, Секстон - 13, Лав - 10, Маккинни - 9, Осман - 7, Томпсон - 7, Гарлэнд - 6, Newman - 2, Нэнс - 2, Mooney, Windler, Деллаведова, Жижич, Макура, Уэйд, Экзам
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 25, Джордж - 22, Харрелл - 19, Шамет - 11, Coffey - 10, Моррис - 10, Зубац - 8, Кабенгеле - 8, Макгрудер - 8, Грин - 6, Мотли - 6, Беверли, Леонард, Мэнн, Паттерсон, Томас
НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2020, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
115 : 109
Майами Хит
Майами
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 33, Трент-мл. - 22, Ариза - 21, Энтони - 15, Макколлум - 13, Уайтсайд - 11, Браун, Габриэль, Коллинс, Литтл, Нуркич, Оар, Саймонс, Суониган, Хезонья, Худ
Майами Хит: Горан Драгич - 27, Робинсон - 19, Краудер - 18, Адебайо - 13, Джонс - 11, Нанн - 9, Олиник - 6, Сильва - 4, Игуодала - 2, Alexander, Vincent, Батлер, Леонард, Окпала, Хаслем, Хилл, Хироу
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