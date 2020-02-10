21-летний Трэй Янг повторил достижение Леброна и Дюранта

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта Хоукс» Трэй Янг сделал дабл-дабл в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Никс». «Атланта» на своей площадке в двух овертаймах победила «Нью-Йорк» со счётом 140:135, а Янг набрал 48 очков, сделал 1 подбор и отдал 13 результативных передач.

21-летний Янг стал лишь третьим игроком в истории НБА, который провёл как минимум 10 матчей, в которых ему удалось набрать не менее 40 очков, до достижения 22-летнего возраста. Предыдущие двое — Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), отмечается в сообщении в «твиттере» Sports Center.

В сезоне-2019/2020 «Атланта» с соотношением побед и поражений 15-39 занимает 14-е, предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

