На церемонии вручения «Оскара» почтили память Брайанта. Фото

В ночь с 9 на 10 февраля мск в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения кинопремии «Оскар». В ходе мероприятия почтили память знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который погиб в результате крушения вертолёта 26 января.

На большом экране появилось изображение Брайанта и одна из его цитат: «Жизнь слишком коротка, чтобы застрять на месте и лишиться мотивации. Надо идти вперёд».

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Известный актёр и режиссёр Спайк Ли появился на церемонии в костюме, выполненном в цветах клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступал Брайант. На спине пиджака Ли нашито число 24 — номер, под которым выступал Коби.

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Напомним, в марте 2018 года Брайант получил «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм под названием «Дорогой баскетбол». Спортсмен выступил в качестве продюсера фильма и прочитал закадровый текст.