Аутсайдер НБА «Кливленд» потерпел самое крупное домашнее поражение в истории

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Клипперс» с разницей в 41 очко. «Клипперс» на выезде победили «Кливленд» со счётом 133:92.

Это самое крупное домашнее поражение в истории «Кливленда». Предыдущий антирекорд «Кавальерс» установили в 2012 году, когда проиграли «Чикаго Буллз» с разницей в 39 очков, отмечает The Score.

В сезоне-2019/2020 «Кливленд» сыграл 53 матча в рамках регулярного чемпионата, одержав в них 13 побед и потерпев 40 поражений. «Кавальерс» занимают 15-е, последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Единственная команда НБА, у которой текущее соотношение побед и поражений ещё хуже, — «Голден Стэйт Уорриорз», выступающий в Западной конференции. У «Голден Стэйт» 12 побед и 41 поражение.