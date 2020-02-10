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Появилось фото вертолёта Брайанта перед крушением

Появилось фото вертолёта Брайанта перед крушением
Баскетбол / НБА 0

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) опубликовал новую фотографию вертолёта знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, сделанную за несколько секунд до крушения. Напомним, в результате крушения вертолёта 26 января помимо Брайанта погибли его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота.

На снимке, который был сделан недалеко от шоссе 101, можно рассмотреть принадлежавший Брайанту вертолёт Sikorsky S-76B, влетающий в густой туман.

Авария Коби Брайанта

Авария Коби Брайанта

Фото: ntsb.gov

Авария Коби Брайанта

Авария Коби Брайанта

Фото: ntsb.gov

Брайант пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Баскетболист завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».

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