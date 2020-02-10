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27 очков Джеймса помогли ЦСКА победить «Астану»

27 очков Джеймса помогли ЦСКА победить «Астану»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Нур-Султане завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная «Астана» принимала ЦСКА.

Хозяева удачно начали встречу и после первой четверти вели с разницей в три очка — 22:19. Но уже во второй десятиминутке ЦСКА подтвердил статус фаворита и захватил инициативу. К большому перерыву «армейцы» лидировали с разницей в 13 очков — 43:30.

Во второй половине встречи гости продолжали доминировать и в итоге одержали победу с крупным счётом — 95:72.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 27 очков, ещё 18 баллов в активе Косты Куфоса. У «Астаны» отличился Душан Ристич, набравший 18 очков и собравший 7 подборов. 16 баллов в активе Малкольма Хилла.

Эта победа стала для ЦСКА третьей кряду в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
10 февраля 2020, понедельник. 16:30 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Окончен
72 : 95
ЦСКА
Москва, Россия
Астана: Ристич - 18, Хилл - 16, Хилл - 8, Холт - 8, Жигулин - 6, Флоренс - 5, Гаврилов - 4, Крокетт - 4, Мурзагалиев - 3, Бажин, Марчук, Щербак
ЦСКА: Джеймс - 27, Куфос - 18, Хаккетт - 12, Антонов - 10, Фойгтман - 10, Хиллиард - 6, Курбанов - 4, М. Кулагин - 3, Стрелниекс - 3, Боломбой - 2, Лопатин, Ухов
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