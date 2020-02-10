27 очков Джеймса помогли ЦСКА победить «Астану»

В Нур-Султане завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная «Астана» принимала ЦСКА.

Хозяева удачно начали встречу и после первой четверти вели с разницей в три очка — 22:19. Но уже во второй десятиминутке ЦСКА подтвердил статус фаворита и захватил инициативу. К большому перерыву «армейцы» лидировали с разницей в 13 очков — 43:30.

Во второй половине встречи гости продолжали доминировать и в итоге одержали победу с крупным счётом — 95:72.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 27 очков, ещё 18 баллов в активе Косты Куфоса. У «Астаны» отличился Душан Ристич, набравший 18 очков и собравший 7 подборов. 16 баллов в активе Малкольма Хилла.

Эта победа стала для ЦСКА третьей кряду в Единой лиге ВТБ.