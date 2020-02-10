Швед не поможет сборной России в отборочных играх Евробаскета в феврале

Лидер «Химок» Алексей Швед не поможет сборной России в отборочных играх Евробаскета в феврале. 20 февраля национальная команда сыграет с итальянцами, а 23 февраля — с Северной Македонией. Также из расширенного состава сборной на предстоящие игры выбыли Дмитрий Хвостов и Вячеслав Зайцев, что связано с травмами игроков.

Вместо этого трио шанс проявить себя в составе команды получат Иван Стребков, Павел Антипов и Антон Астапкович, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола.

Таким образом, актуальный список из 24 кандидатов на участие в февральском сборе выглядит следующим образом:

защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород», Нижний Новгород, возраст на начало сбора — 32 года, рост — 189 см), Максим Григорьев («ПАРМА», Пермский край, 29 лет, 196 см), Денис Захаров («Енисей», Красноярск, 26 лет, 193 см), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань», Краснодар, 27 лет, 197 см), Михаил Кулагин (ЦСКА, Москва, 25 лет, 191 см), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань», 22 года, 191 см), Андрей Сопин (МБА, Москва, 22 года, 186 см), Иван Стребков («Нижний Новгород», 28 лет, 190 см), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань», 34 года, 194 см);

форварды: Павел Антипов («Нижний Новгород», 28 лет, 203 см), Семён Антонов (ЦСКА, 30 лет, 202 см), Антон Астапкович («Нижний Новгород», 26 лет, 202 см), Никита Балашов («Восток-65», Южно-Сахалинск, 28 лет, 207 см), Евгений Валиев («ПАРМА», 29 лет, 205 см), Андрей Воронцевич (ЦСКА, 32 года, 207 см), Андрей Зубков («Зенит», Санкт-Петербург, 28 лет, 205 см), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань», 25 лет, 200 см), Сергей Карасёв («Химки», Московская область, 26 лет, 201 см), Никита Михайловский («Автодор», Саратов, 19 лет, 201 см), Владислав Трушкин («Зенит», 26 лет, 201 см);

центровые: Джоэл Боломбой (ЦСКА, 26 лет, 204 см), Артём Забелин («ПАРМА», 32 года, 215 см), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань», 29 лет, 207 см), Артём Клименко (УНИКС, Казань, 26 лет, 214 см).

Сбор национальной команды начнётся 16 февраля в Новогорске.