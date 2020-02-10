Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Дабл-дабл Шведа помог «Химкам» победить «Нижний Новгород»

Дабл-дабл Шведа помог «Химкам» победить «Нижний Новгород»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

«Химки» на домашней арене в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ одержали победу над «Нижним Новгородом».

Нижегородцы сумели навязать фаворитам борьбу и после первой четверти вели с разницей в два очка — 31:29. К большому перерыву «Химки» перехватили лидерство — 55:51, но подопечные Лукича не позволили гостям уйти в отрыв и к концу третьей четверти сравняли счёт — 77:77.

В заключительном игровом отрезке «Химки» прибавили и сумели вырвать победу — 98:94.

Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, набравший 27 очков. У Алексея Шведа дабл-дабл из 24 очков и 13 передач. В «Нижнем Новгороде» лучшим стал Брендон Браун, набравший 24 очка и совершивший 6 передач. 17 баллов в активе Антона Астапковича.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
10 февраля 2020, понедельник. 19:30 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
98 : 94
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Химки: Барашков, Букер, Вяльцев, Дайр. Бертанс, Десятников, Евстигнеев, Зайцев, Йеребко, Йович, Моня, Швед
Нижний Новгород: Антипов, Астапкович, Бабурин, Браун, Ганькевич, Жбанов, Комолов, Паркс, Сорокин, Стребков, Чадов
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020