Дабл-дабл Шведа помог «Химкам» победить «Нижний Новгород»
«Химки» на домашней арене в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ одержали победу над «Нижним Новгородом».
Нижегородцы сумели навязать фаворитам борьбу и после первой четверти вели с разницей в два очка — 31:29. К большому перерыву «Химки» перехватили лидерство — 55:51, но подопечные Лукича не позволили гостям уйти в отрыв и к концу третьей четверти сравняли счёт — 77:77.
В заключительном игровом отрезке «Химки» прибавили и сумели вырвать победу — 98:94.
Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, набравший 27 очков. У Алексея Шведа дабл-дабл из 24 очков и 13 передач. В «Нижнем Новгороде» лучшим стал Брендон Браун, набравший 24 очка и совершивший 6 передач. 17 баллов в активе Антона Астапковича.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
10 февраля 2020, понедельник. 19:30 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
98 : 94
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Химки: Барашков, Букер, Вяльцев, Дайр. Бертанс, Десятников, Евстигнеев, Зайцев, Йеребко, Йович, Моня, Швед
Нижний Новгород: Антипов, Астапкович, Бабурин, Браун, Ганькевич, Жбанов, Комолов, Паркс, Сорокин, Стребков, Чадов
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