Дабл-дабл Шведа помог «Химкам» победить «Нижний Новгород»

«Химки» на домашней арене в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ одержали победу над «Нижним Новгородом».

Нижегородцы сумели навязать фаворитам борьбу и после первой четверти вели с разницей в два очка — 31:29. К большому перерыву «Химки» перехватили лидерство — 55:51, но подопечные Лукича не позволили гостям уйти в отрыв и к концу третьей четверти сравняли счёт — 77:77.

В заключительном игровом отрезке «Химки» прибавили и сумели вырвать победу — 98:94.

Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, набравший 27 очков. У Алексея Шведа дабл-дабл из 24 очков и 13 передач. В «Нижнем Новгороде» лучшим стал Брендон Браун, набравший 24 очка и совершивший 6 передач. 17 баллов в активе Антона Астапковича.