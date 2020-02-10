Куртинайтис сравнил тренерскую деятельность с работой на фабрике

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата над «Нижним Новгородом» (98:94), признавшись, что его деятельность напоминает ему работу на фабрике.

«Рад, что победили, потому что в данный момент у нас неплохие шансы закончить регулярный чемпионат Лиги ВТБ на первом месте, в связи с чем каждая победа для нас важна, особенно дома. Матч получился сложным. Знали, что так и будет, потому что с «Нижним Новгородом» всегда тяжело бороться. К тому же для нас это был четвёртый матч за восемь дней, игроков мало, потому что полсостава травмированы.

Рад, как сегодня боролись. Было тяжело, но концовку вытащили. Это хороший успех. Впереди Матч всех звёзд, который даст немного позитива, потому что это единственное мероприятие, на которое ты идёшь как на праздник, всё остальное — работа на фабрике. Это даст положительные эмоции, так как матчей у нас много, спим мы мало и устаём. Я уже говорил про усталость, и именно из-за неё мы делаем столько ошибок. Сегодня сделали 19 потерь, причём это ошибки на ровном месте, а не в игровых моментах. В данный момент нам надо выжить и дождаться, когда вернутся в строй остальные ребята», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».