Е. Пашутин: в третьей четверти мы пропустили всего восемь очков от команды Евролиги

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата с «Зенитом» (78:70), отдельно отметив действия защиты во второй половине встречи.

«Хочу поздравить команду и болельщиков с этой важной победой. У нас есть свои цели, и мы идём к ним маленькими шагами. Сегодня мы очень невыразительно сыграли на старте, благодаря чему позволили «Зениту» совершить много свободных бросков. А когда в составе соперника такие снайперы, то они будут реализовывать свои шансы. Во второй четверти уже собрались и выровняли игру, а после большого перерыва перестроились и сыграли в свою игру.

Жёстко в защите, не дали возможность гостям набирать очки «второго шанса», сами же хорошо заиграли и в нападении. Но выигрывает матчи защита, и вот в третьей четверти мы пропустили всего восемь очков против команды Евролиги. Собрались на своём щите, пошла игра и в атаке. Болельщики стали одним из факторов успеха сегодня. Они очень мощно поддерживали нас, за что говорю им от команды большое спасибо", — приводит слова специалиста официальный сайт краснодарского клуба.