Жена Брайанта: впадаю в безумие от того, что я не с Коби и Джанной

Ванесса Брайант рассказала о переживаниях после крушения вертолёта, в котором погиб её муж Коби Брайант и дочь Джанна.

«Я не хотела выражать чувства словами. Мой мозг отказывается признавать, что Коби и Джиджи ушли. Я не могу принять, что они ушли одновременно. Как будто я пытаюсь разобраться с отсутствием Коби, но моё тело отказывается признавать, что Джанна никогда не вернётся ко мне. Это не правильно. Почему я должна проснуться в другой день, а моя девочка не имеет такой возможности. Я так зла. У нее было много возможностей, чтобы жить. Но мне нужно быть сильной для моих трёх дочерей. Впадаю в безумие от того, что я не с Коби и Джанной, но благодарна, что я здесь с Натали, Бьянкой и Капри. Я понимаю, что моё состояние – это нормально. Это часть скорби. Я просто хотела поделиться с кем-нибудь, кто также пережил такую трагедию. Я бы хотела, чтобы они были здесь и этот кошмар закончился», — написала Ванесса в «Инстаграме», сопроводив пост видео с моментами из баскетбольных игр Джанны.

Брайант пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Баскетболист завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».