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«Торонто» одержал 15-ю победу подряд, у Сиакама 34 очка

«Торонто» одержал 15-ю победу подряд, у Сиакама 34 очка
Баскетбол / НБА 0

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Торонто Рэпторс» и «Миннесота Тимбервулвз». Игра завершилась со счётом 137:126 в пользу «Торонто».

Лучшей результативностью в составе победителей отметился сенегальский форвард Паскаль Сиакам, набравший 34 очка и сделавший шесть подборов. Второй — Кайл Лоури, 27 очков и 7 подборов. Дабл-дабл на счету О Джи Ануноби — 25 очков и 12 подборов. В составе «Миннесоты» дабл-даблом отметился Карл-Энтони Таунс, набравший 23 очка и сделавший десять подборов.

«Торонто» после этой встречи располагается на втором месте турнирной таблицы Восточной конференции, «Миннесота» — 14-я на Западе. Эта победа стала для канадской команды 15-й подряд.

НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
137 : 126
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Торонто Рэпторс: Сиакам - 34, Лоури - 27, Ануноби - 25, Холлис-Джефферсон - 21, Ванвлит - 16, Буше - 6, Маккоу - 5, Дэвис - 3, Watson, Бриссетт, Джонсон, Ибака, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Томас, Эрнандес
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 23, Расселл - 22, Бисли - 15, Калвер - 15, Эрнангомес - 15, Окоги - 9, Reid - 8, Джонсон - 8, Краббе - 8, Маклафлин - 3, Вандербилт, Лейман, Мартин, Ноуэлл, Спеллмен, Тёрнер, Эванс
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