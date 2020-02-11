«Торонто» одержал 15-ю победу подряд, у Сиакама 34 очка

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Торонто Рэпторс» и «Миннесота Тимбервулвз». Игра завершилась со счётом 137:126 в пользу «Торонто».
Лучшей результативностью в составе победителей отметился сенегальский форвард Паскаль Сиакам, набравший 34 очка и сделавший шесть подборов. Второй — Кайл Лоури, 27 очков и 7 подборов. Дабл-дабл на счету О Джи Ануноби — 25 очков и 12 подборов. В составе «Миннесоты» дабл-даблом отметился Карл-Энтони Таунс, набравший 23 очка и сделавший десять подборов.
«Торонто» после этой встречи располагается на втором месте турнирной таблицы Восточной конференции, «Миннесота» — 14-я на Западе. Эта победа стала для канадской команды 15-й подряд.
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