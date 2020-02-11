«Сан-Антонио» потерпел пятое поражение подряд

В Денвере (Колорадо, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Денвер Наггетс» и «Сан-Антонио Спёрс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 127:120.

Самым результативным в составе «Денвера» стал Джамал Маррей, набравший 26 очков и сделавший шесть подборов. Второй результат у Пола Миллсэпа, 22 очка и семь подборов. Лучшим в составе «Сан-Антонио» стал Ламаркус Олдридж, форвард набрал 33 очка и сделал шесть подборов, второй — Деррик Уайт, в его активе 15 очков и два подбора.

Это поражения стало для «Сан-Антонио Спёрс» пятым подряд. После этого матча «Денвер Наггетс» занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Сан-Антонио» — 10-й.