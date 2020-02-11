«Сан-Антонио» потерпел пятое поражение подряд
В Денвере (Колорадо, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Денвер Наггетс» и «Сан-Антонио Спёрс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 127:120.
Самым результативным в составе «Денвера» стал Джамал Маррей, набравший 26 очков и сделавший шесть подборов. Второй результат у Пола Миллсэпа, 22 очка и семь подборов. Лучшим в составе «Сан-Антонио» стал Ламаркус Олдридж, форвард набрал 33 очка и сделал шесть подборов, второй — Деррик Уайт, в его активе 15 очков и два подбора.
Это поражения стало для «Сан-Антонио Спёрс» пятым подряд. После этого матча «Денвер Наггетс» занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Сан-Антонио» — 10-й.
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
127 : 120
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Денвер Наггетс: Маррей - 26, Миллсэп - 22, Йокич - 19, Моррис - 16, Крэйг - 11, Грант - 8, Макрай - 8, Харрис - 8, Дозьер - 6, Бэйтс-Диоп - 3, Bol, Бартон, Вонле, Пламли, Портер, Чанчар
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 33, Уайт - 15, Мюррей - 14, Форбс - 14, Гэй - 13, Миллз - 11, Лайлз - 10, Poeltl - 6, Уокер - 4, Samanic, Weatherspoon, Белинелли, Дерозан, Джонсон, Кэрролл, Мету, Ойбанкс
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