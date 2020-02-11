Антонов заменит травмированного Воронцевича на Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Игрок баскетбольного клуба ЦСКА Семён Антонов заменит травмированного партнёра Андрея Воронцевича на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, который состоится 16 февраля, сказано в сообщении в официальном «твиттере» «армейцев».

Итоговые составы на Матч всех звёзд

Звёзды России: Алексей Швед («Химки»), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Максим Григорьев («Парма»), Денис Захаров («Енисей»), Дмитрий Хвостов («Зенит»), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Курбанов, Андрей Воронцевич (оба – ЦСКА), Владислав Трушкин («Зенит»), Артём Забелин («Парма»), Джоэль Боломбой (ЦСКА).

Звёзды мира: Майк Джеймс (ЦСКА), Эрик Макколлум, Джамар Смит (оба — УНИКС), Адас Юшкевичюс («Парма»), Дэвион Берри («Енисей»), Кайл Виналес («Калев»), Миндаугас Кузминскас («Локомотив-Кубань»), Янис Тимма, Юнас Йеребко (оба – «Химки»), Дрю Гордон («Зелёна-Гура»), Густаво Айон («Зенит»), Душан Ристич («Астана»).