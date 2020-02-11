Источник: «Зенит» уволит Плазу с поста главного тренера

Руководство «Зенита» намерено уволить с поста главного тренера Жоана Плазу, сообщает на своей странице в «Твиттере» Донатас Урбонас со ссылкой на источники.

«Зенит» в последних девяти матчах потерпел восемь поражений. В Единой лиге ВТБ команда проиграла четыре раза подряд, в том числе уступив «Калеву» на домашней арене. Петербуржцы уже выпали из топ-8 и занимают лишь 11-е место в турнирной таблице, опережая только «Автодор» и «Цмоки-Минск».

В Евролиге ситуация обстоит не лучше. Там «Зенит» проиграл четыре из пяти последних матчей и занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям «Баварию» и сохраняя лишь теоретические шансы на выход в плей-офф.