Источник: «Зенит» уволит Плазу с поста главного тренера
Руководство «Зенита» намерено уволить с поста главного тренера Жоана Плазу, сообщает на своей странице в «Твиттере» Донатас Урбонас со ссылкой на источники.
«Зенит» в последних девяти матчах потерпел восемь поражений. В Единой лиге ВТБ команда проиграла четыре раза подряд, в том числе уступив «Калеву» на домашней арене. Петербуржцы уже выпали из топ-8 и занимают лишь 11-е место в турнирной таблице, опережая только «Автодор» и «Цмоки-Минск».
В Евролиге ситуация обстоит не лучше. Там «Зенит» проиграл четыре из пяти последних матчей и занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям «Баварию» и сохраняя лишь теоретические шансы на выход в плей-офф.
Читайте также
- 11 февраля 2020
-
17:21
-
15:40
-
14:20
-
12:19
-
11:00
-
10:40
-
10:08
-
09:30
-
09:10
-
08:57
-
08:07
-
04:47
-
00:25
-
00:20
- 10 февраля 2020
-
23:25
-
22:27
-
21:31
-
21:17
-
19:21
-
18:35
-
17:24
-
15:00
-
13:06
-
12:00
-
10:17
-
09:24
-
09:13
-
09:05
-
09:00
-
05:42
-
05:21
-
00:33
- 9 февраля 2020
-
23:44
-
22:45
-
21:16
Партнерский контент