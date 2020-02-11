Мозгов уехал на обследование в Мюнхен

Агент центрового «Химок» Тимофея Мозгова Станислав Рыжов рассказал о состоянии здоровья своего клиента. По словам функционера, Мозгов отправился на обследование в одну из клиник Мюнхена, где ему могут разрешить начать полноценный тренировочный процесс.
«11 февраля Тимофей отправляется на очередное обследование в Мюнхен. Надеемся, что врачи дадут зелёный свет на то, чтобы он приступил к тренировкам в общей группе», — приводит слова Рыжова издание «Известия».
Мозгов стал игроком «Химок» в минувшее межсезонье, но так и не сумел провести за команду ещё ни одного матча. Баскетболиста беспокоит травма колена, которая помешала ему продолжить выступления в НБА. Последним клубом Тимофея в НБА был «Орландо Мэджик». За флоридцев центровой также не провёл ни одного матча.
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