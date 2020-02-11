Слэм-данк от маскота и картонные игроки «Локо» на фанатке. Яркие фото победы над «Зенитом»

Вчера, 10 февраля, в Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Зенит».



Гости неплохо начали встречу и после первой четверти лидировали со счётом 24:18. К большому перерыву «Зенит» продолжал владеть инициативой — 43:36. В третьей четверти «Локомотив-Кубань» совершил серьёзный рывок и вышел вперёд — 57:51. В заключительном игровом отрезке «железнодорожники» больше не давали шансов сопернику и одержали победу — 78:70.



Лучшим в составе победителей стал Джонни О'Брайант, у него дабл-дабл из 20 и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Алана Уильямса — 16 очков и 11 подборов. 20 очков на счету Миндаугаса Кузьминскаса. У «Зенита» 11 баллов набрал Андрей Зубков.



«Зенит» потерпел четвёртое поражение кряду в Единой лиге ВТБ.



Лучшие кадры с матча «Локомотив-Кубань» — «Зенит» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов из Краснодара.